İshal bebekleri öldürüyor

Çocuklarda yaygın olarak görülen ishal, özellikle bebekler ve küçük çocuklar için riskler taşıyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Sertan Kara, ishalin önemsenmesi gerektiğini söylüyor: İshal, 1-59 ay arası çocuklarda, dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir. İshale genellikle bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, kramplar, iştahsızlık ve baş ağrısı eşlik etmekte olup en yaygın sebebi bağırsak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar, mikrop, bulaşmış gıdalar, içme suyu veya kötü hijyen sonucu kişiden kişiye bulaşır.



HİJYEN KURALLARINA UYUN

İshalin en büyük tehlikesi sıvı kaybıdır. İshalin önlenmesi için güvenli içme suyu kullanmalı, el yıkama ve hijyen kurallarına uyulmalı, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli, Rotavirüs aşısı yapılmalıdır. İshal ve kusma sayısı çok fazlaysa, çocuk su içmek istemiyorsa, sıvı kaybı belirtileri varsa bir hekime başvurulması gerekiyor.

