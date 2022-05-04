İlkbahar ile birlikte bahar alerjisi, saman nezlesi gibi hastalıklar da geliyor! Uzmanlar uyarıyor "Geçer diye beklemeyin"





SİNÜZİTLE KARIŞIYOR

Her yıl bahar aylarında görülen alerji, başka hastalıklarla da karışabiliyor. Dr. Beyhan Yılmaz, "Nezle ya da grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, vücut direncimizin düşmesi sonrası virüslerin sebep olduğu hastalıklardır. Bahar alerjisi ile benzer şikayetler oluşturmasına karşın yaklaşık bir haftada şikayetler geriler. Virüs ya da bakterilerin neden olduğu sinüzit hastalığında da bahar alerjisine benzer şikayetler olabilir. Ancak sinüzitte burun akıntısı sarı yeşil renkte olup baş ağrısı ve ateş eşlik edebilir; bahar alerjisinde ise burun akıntısı su gibi olur ve ateş eşlik etmez" bilgisini veriyor. Bahar alerjisi tanısının burun muayenesi ve sonrasında alerjiye yönelik testlerin yapılması ile konulduğunu belirten Dr. Beyhan Yılmaz, tedavide antihistamin ilaçlar, burun spreyleri ve alerji aşıları kullanıldığını söylüyor.