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İlk adres çocuklar! böbrek reflüsünün şakası yok! Tedavi edilmezse geri dönülmez sonuçlara yol açar

Böbrekteki idrar kaçağı, daha çok çocukları tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
İlk adres çocuklar! böbrek reflüsünün şakası yok! Tedavi edilmezse geri dönülmez sonuçlara yol açar

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Vezikoüreteralreflü, yani böbrekteki idrar kaçağı çocukluk çağında görülen en tehlikeli hastalık olarak biliniyor. Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabilen bu sağlık sorunuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.

ENFEKSİYONA DİKKAT EDİN
"Geriye kaçan idrar böbrekte geriye dönüşü olmayan hasarlanmaya yol açar. Uzun dönemde böbrek tümüyle hasarlanıp çalışmaz hale gelir. Bu durum genellikle yineleyen idrar yolu enfeksiyonları için tetkik yaparken saptanıyor. Çünkü mesaneden böbreklere idrar kaçağının en önemli belirtisi yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle, erkek çocuklarında bir kez, kız çocuklarında ise birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumunda ileri inceleme şart" bilgisini veriyor. Tedavinin, idrar kaçağının derecesi ve böbreğin hasar durumuna göre değiştiğini belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Düşük dereceli ve böbreğin hasar görmediği durumlarda ilaç tedavisi ile takip yöntemi uygulanırken, ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ileri dereceli kaçağı olan, böbreği hasar görmüş çocuklarda öncelikle endoskopik yöntem olmak üzere, cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir. Endoskopi yöntemin başarı sağlamadığı durumlarda hasta açık ameliyat ile tedavi edilir. Açık ameliyatta hastalar 1 hafta kadar hastanede yatar."

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