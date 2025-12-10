Iğdır’da tomografi korkusu! 1.5 yaşındaki Osman’ın kolu şişince iki kez ameliyat edildi

Iğdır'da yaşayan Nejla Meşe, 1.5 yaşındaki oğlu Osman Poyraz Meşe'yi karın ağrısı şikayetiyle ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlaçlı tomografi çekildiği sırada iddiaya göre çocuğun kolunda ani şişme meydana geldi. Çocuk iki ameliyat geçirdi. Kolunda kalıcı izler oluştu. Aile sorumlulardan davacı oldu. Konu ile ilgili Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

