Havuzda hijyene dikkat

Enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığı, solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması hastalıkta risk oluşturduğunu söylüyor.

Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Çebi, "Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir." diye konuşuyor.