Hapı yutmayın! Uzmanlar özellikle kadınları uyarıyor: Doğum kontrol hapı damar varise yol açıyor

Modern çağ, obezite ve hareketsizliği beraberinde getiriyor. Sağlık için risk oluşturuyor. Bunların başında da varis geliyor. Varis sadece bacaklara ağrı ve rahatsızlık vermekle kalmıyor, görünüm açısından da rahatsız edici hale gelebiliyor. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat fazla görülüyor. Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, varisin nedenleri ve tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:
TOPLARDAMAR HASTALIĞI
Varis, daha çok bacaklarda görülen genişlemiş morumsu damarlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tek başına damarlar olabileceği gibi, aslında çoğu zaman toplardamar sisteminin yetersizliğinin (venöz yetersizlik) bir belirtisidir. Varislerin, yüzeysel toplardamar sisteminde değişik sebeplerle artan basıncın yansıması olarak kapakçıklarının bozulması ve genişlemesi olduğu düşünülürdü. Ancak son bulgulara göre hastalardaki temel sorunun, toplardamar duvarlarının kuvvetini ve dayanıklılığını sağlayan bazı maddelerin eksikliği olduğu anlaşılmıştır.
GENETİK YATKINLIK DA VAR
Ailede varis hikayesinin varlığı, kişide oluşma ihtimalini diğer insanlara göre 4,5 kat artırmaktadır. Kalıtım, yani aileden genetik geçiş varis için belki de en önemli risk faktörüdür. Ailede varis varsa kişide de olma ihtimali yüzde 45 ile yüzde 90 arasındadır. Varis kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülmektedir. Hamilelik ve aşırı kilolar, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri de varis hastalığına yatkınlığı artırmaktadır. Diğer bir risk faktörü de uzun sürelerle hareketsiz ayakta veya oturarak çalışmaktır. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis gelişme riski 2,7 kat artmaktadır.