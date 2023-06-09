Hapı yutmayın! Uzmanlar özellikle kadınları uyarıyor: Doğum kontrol hapı damar varise yol açıyor





VARİSİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Varis tedavisinde amaç, yaşam kalitesini artırmaktır. Ciltte sadece örümcek şeklinde varisler (telenjiektaziler) var ve Doppler'de iç kısımda ana damarlarda ciddi bir kaçak yok ise bu sadece estetik bir sorundur. Bu damarlara deri üzerinden lazer uygulamaları yapılabilir. Daha geniş olanlarda köpük skleroterapi uygulaması yapılabilir. Yine poliklinik ortamında yapılan bu uygulamada ince damarları içeriden tahriş edecek şekilde bir ilaç uygulaması çok ince iğneler ile yapılır. Bu damarlar zaman içinde pıhtılaşarak zamanla vücut tarafından ortadan kaldırılır. Ortalama 2 ay gibi bir sürede varisli alanların çoğu ortadan kalkmış olur.

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