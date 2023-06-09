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    Hapı yutmayın! Uzmanlar özellikle kadınları uyarıyor: Doğum kontrol hapı damar varise yol açıyor

    Uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik ve obezite varisi tetikliyor. Uzmanlar özellikle kadınları uyarıyor: Doğum kontrol hapı damar yapısını bozuyor, varise yol açıyor.

    Hapı yutmayın

    Modern çağ, obezite ve hareketsizliği beraberinde getiriyor. Sağlık için risk oluşturuyor. Bunların başında da varis geliyor. Varis sadece bacaklara ağrı ve rahatsızlık vermekle kalmıyor, görünüm açısından da rahatsız edici hale gelebiliyor. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat fazla görülüyor. Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, varisin nedenleri ve tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:



    TOPLARDAMAR HASTALIĞI
    Varis, daha çok bacaklarda görülen genişlemiş morumsu damarlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tek başına damarlar olabileceği gibi, aslında çoğu zaman toplardamar sisteminin yetersizliğinin (venöz yetersizlik) bir belirtisidir. Varislerin, yüzeysel toplardamar sisteminde değişik sebeplerle artan basıncın yansıması olarak kapakçıklarının bozulması ve genişlemesi olduğu düşünülürdü. Ancak son bulgulara göre hastalardaki temel sorunun, toplardamar duvarlarının kuvvetini ve dayanıklılığını sağlayan bazı maddelerin eksikliği olduğu anlaşılmıştır.



    GENETİK YATKINLIK DA VAR
    Ailede varis hikayesinin varlığı, kişide oluşma ihtimalini diğer insanlara göre 4,5 kat artırmaktadır. Kalıtım, yani aileden genetik geçiş varis için belki de en önemli risk faktörüdür. Ailede varis varsa kişide de olma ihtimali yüzde 45 ile yüzde 90 arasındadır. Varis kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülmektedir. Hamilelik ve aşırı kilolar, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri de varis hastalığına yatkınlığı artırmaktadır. Diğer bir risk faktörü de uzun sürelerle hareketsiz ayakta veya oturarak çalışmaktır. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis gelişme riski 2,7 kat artmaktadır.



        KIRMIZI ÜZÜM EKSTRESİ
        Varis aslında çok da ağrı yapmaz. Ancak gün sonuna doğru bacakta ağrı olarak da tarif edilen bir dolgunluk ve rahatsızlık hissi yaratır. En iyi gelen şey bacakların uzatılarak dinlendirilmesi olacaktır. Soğuk su da rahatsızlık hissine iyi gelecektir. Ayrıca vazotonik ilaçlar ve atkestanesi ekstresi ile yapılan kremler de bacaktaki ağrı hissinin giderilmesine yardımcı olur.



        VARİSİN TEDAVİSİ NASILDIR?
        Varis tedavisinde amaç, yaşam kalitesini artırmaktır. Ciltte sadece örümcek şeklinde varisler (telenjiektaziler) var ve Doppler'de iç kısımda ana damarlarda ciddi bir kaçak yok ise bu sadece estetik bir sorundur. Bu damarlara deri üzerinden lazer uygulamaları yapılabilir. Daha geniş olanlarda köpük skleroterapi uygulaması yapılabilir. Yine poliklinik ortamında yapılan bu uygulamada ince damarları içeriden tahriş edecek şekilde bir ilaç uygulaması çok ince iğneler ile yapılır. Bu damarlar zaman içinde pıhtılaşarak zamanla vücut tarafından ortadan kaldırılır. Ortalama 2 ay gibi bir sürede varisli alanların çoğu ortadan kalkmış olur.

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        Haberler Sağlık Hapı yutmayın! Uzmanlar özellikle kadınları uyarıyor: Doğum kontrol hapı damar varise yol açıyor
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