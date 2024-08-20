Güzel bir cilde sahip olmanın yolu kuşburnundan geçiyor: İşte faydaları...

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal yağlardan geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu çekirdeği yağı cilde nem veriyor, kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendirir. Kuruluğu önler.

- Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Kırışıklık oluşumunu geciktirir.

- Cilt lekelerini temizler.

- Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller

- Çatlakları azaltır.

- Renk eşitsizliğini giderir.

- Gözaltı morluklarını azaltır.