Güzel bir cilde sahip olmanın yolu kuşburnundan geçiyor: İşte faydaları...

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal yağlardan geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu çekirdeği yağı cilde nem veriyor, kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendirir. Kuruluğu önler.
- Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Kırışıklık oluşumunu geciktirir.
- Cilt lekelerini temizler.
- Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller
- Çatlakları azaltır.
- Renk eşitsizliğini giderir.
- Gözaltı morluklarını azaltır.