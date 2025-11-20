Grip vakaları arttı! Coronavirüsü geçti: Tedbir alınmazsa ölüme bile yol açabilir

GEÇEN yıl az görülen grip vakaları, bu yıl arttı. Grip şikayetiyle hastanenin acil servislerine başvuranlar, Coronavirüs vakalarını geçti. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, bu artışı yaşanan rehavete bağlıyor. Dökmetaş, "Özellikle Coronavirüste olan ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrıları bunda da var. Gribe halk arasında paçavra hastalığı derler. Kollar, eklemler ve kaslar ağrır. Hasta ayağa kalkamaz, iştahsızlık vardır. Şiddetli baş ağrıları vardır. Üşüme titremeyle birlikte ateş 40- 41 dereceye kadar çıkabilir" diyor. Uyarılarda bulunuyor:

ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR

Grip, tedbir alınmazsa ciddi seyredebilir. Ve ölümlere bile sebep olabilir. Vücut direnci düşük, kronik hastalığı olanlar gerekirse bu dönemde hastaneye yatırılarak tedavi altına alınır. Gribe yönelik antiviral ilaçlar verilir. Gripte antibiyotiğin yeri yoktur. Çünkü antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda verilir. Üzerine bakteride binmişse, sekonder bakteriyel zatürreler olabilir. Akciğerler tutulabilir. Korunmak için aşınızı ihmal etmeyin.