Grip bu yıl etkisini artırdı: Halsizlik ve boğaz ağrısı ihmal edilmemeli!

İnfluenza, yani toplumda bilinen adıyla grip, kış mevsiminde kendini sıkça gösteriyor. Zaman içinde influenzaya sebep olan influenza A ve B türlerinde meydana gelen yapısal değişikliklerden dolayı, her yıl insan vücudu yeni bir virüsle karşılaşıyormuş gibi tekrar gribe yakalanıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, influenzanın önemli bir solunum yolu enfeksiyonun unutulmaması gerektiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.

ÇABUK BULAŞIYOR

İnfluenza hastaların hapşırma, öksürme, hatta konuşması sırasında saçılan damlacıklarda bulunan virüslerin diğer kişilerin solunum yollarına tutunmasıyla bulaşıyor. Hasta kişilerin virüsü kapı kolu, telefon, klavye gibi yerlere bulaştırması veya tokalaşma ile buradan insanların virüsü alarak elini ağzına, gözüne, burnuna temas etmesi sonucu virüs kolaylıkla yayılıyor. İnfluenza, yüksek ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk ve boğaz ağrısı gibi belirtiler veriyor.

65 YAŞ VE ÜSTÜNDE RİSKLİ

Çoğu kişi herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden 1 haftada iyileşiyor. Ancak 2 yaşın altındaki bebeklerde ve 65 yaşın üzerinde kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, diyabet veya bağışıklık yetmezliği olanlarda ağır seyrediyor. Hatta yaşamı tehdit ediyor. İnfluenza viral bir infeksiyon olduğu için antibiyotiğin bir etkisi olmuyor. Antibiyotikler sadece, griple beraber başka enfeksiyonlar (zatüre, bronşit, sinüzit) gelişirse kullanılıyor.



İSTİRAHAT EDİN

Uzmanlar, influenzadan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerektiğini söylüyor. İstirahat etmeyi, su, evde hazırlanmış doğal meyve suları, çorbalar, bitki çayları tüketmeyi, C ve D vitamini takviyeleri almayı öneriyor.



NEZLEYLE KARIŞMASIN

Grip (influenza) ve nezle birbiriyle karıştırılıyor. Her iki hastalık farklı virüslerle meydana geliyor. Nezlede sadece üst solunum yolları etkilenirken, gripte hem üst solunum yolları hem de akciğerler etkilenebiliyor. Ayrıca grip nezleye göre bazen çok daha şiddetli seyrediyor.