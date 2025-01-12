PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Grip bu yıl etkisini artırdı: Halsizlik ve boğaz ağrısı ihmal edilmemeli!

Grip, bu yıl yataklara düşürüyor. Halsizlik, eklem ve şiddetli boğaz ağrısıyla belirti veriyor. Üst solunum yollarının yanı sıra akciğerleri de etkilediğinden ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi halde hayati risk yaratıyor. C ve D vitaminlerinin yanı sıra bitki çayları ve bol su hastalığın kolay atlatılmasını sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Grip bu yıl etkisini artırdı: Halsizlik ve boğaz ağrısı ihmal edilmemeli!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İnfluenza, yani toplumda bilinen adıyla grip, kış mevsiminde kendini sıkça gösteriyor. Zaman içinde influenzaya sebep olan influenza A ve B türlerinde meydana gelen yapısal değişikliklerden dolayı, her yıl insan vücudu yeni bir virüsle karşılaşıyormuş gibi tekrar gribe yakalanıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, influenzanın önemli bir solunum yolu enfeksiyonun unutulmaması gerektiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.

    ÇABUK BULAŞIYOR
    İnfluenza hastaların hapşırma, öksürme, hatta konuşması sırasında saçılan damlacıklarda bulunan virüslerin diğer kişilerin solunum yollarına tutunmasıyla bulaşıyor. Hasta kişilerin virüsü kapı kolu, telefon, klavye gibi yerlere bulaştırması veya tokalaşma ile buradan insanların virüsü alarak elini ağzına, gözüne, burnuna temas etmesi sonucu virüs kolaylıkla yayılıyor. İnfluenza, yüksek ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk ve boğaz ağrısı gibi belirtiler veriyor.

    65 YAŞ VE ÜSTÜNDE RİSKLİ
    Çoğu kişi herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden 1 haftada iyileşiyor. Ancak 2 yaşın altındaki bebeklerde ve 65 yaşın üzerinde kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, diyabet veya bağışıklık yetmezliği olanlarda ağır seyrediyor. Hatta yaşamı tehdit ediyor. İnfluenza viral bir infeksiyon olduğu için antibiyotiğin bir etkisi olmuyor. Antibiyotikler sadece, griple beraber başka enfeksiyonlar (zatüre, bronşit, sinüzit) gelişirse kullanılıyor.

    İSTİRAHAT EDİN
    Uzmanlar, influenzadan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerektiğini söylüyor. İstirahat etmeyi, su, evde hazırlanmış doğal meyve suları, çorbalar, bitki çayları tüketmeyi, C ve D vitamini takviyeleri almayı öneriyor.

    NEZLEYLE KARIŞMASIN
    Grip (influenza) ve nezle birbiriyle karıştırılıyor. Her iki hastalık farklı virüslerle meydana geliyor. Nezlede sadece üst solunum yolları etkilenirken, gripte hem üst solunum yolları hem de akciğerler etkilenebiliyor. Ayrıca grip nezleye göre bazen çok daha şiddetli seyrediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?
    Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Joe Biden ve Netanyahu’dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze’de ateşkes!
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Ayrılık çanları çaldı! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor
    Cimbom Yılmaz! Başakşehir Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi
    Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi
    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda
    İstanbul’da denize atık su deşarjı ihbarı: Bakanlık harekete geçti! Sorumlusu kim?
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye! YPG feshedildiğini duyursun