Göz hastalıklarından basit önlemlerle kurtulmak mümkün!

Göz hastalığı, sinsi ilerliyor. Fark edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açıyor. Bu nedenle göz sağlığını korumak, yalnızca net görmek için değil, yaşam kalitesini sürdürebilmek için de şart oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülina Kargül Dinç, göz hastalıklarını ve korunmak için yapılabilecekleri sıralıyor:



HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Göz rahatsızlıkları yalnızca ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Çocuklarda sıkça rastlanan miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe), ders başarısını ve öğrenme becerisini etkileyebilir. Bu nedenle çocukların okul öncesi dönemde en az bir kez göz muayenesinden geçmesi önerilir. Erişkin yaşlarda ise katarakt, glokom (göz tansiyonu) ve sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) en sık görülen sorunlardandır. Glokom, genellikle belirti vermeden ilerler ve fark edildiğinde görme sinirine ciddi zarar vermiş olabilir.



20-20-20 KURALI ÖNERİSİ

Cep telefonu, bilgisayar ve tablet kullanımı her yaştan insanın yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre ekrana bakmak, kuru göz sendromunun görülme sıklığını artırıyor. Gözde yanma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve yorgunluk hissi bu durumun en sık belirtileridir. Bu sorunun önüne geçmek için 20-20-20 kuralı önerilir. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakmak gözleri dinlendiriyor. Göz hastalıklarının büyük bölümü erken tanı ile kontrol altına alınabilir. Özellikle glokom ve sarı nokta hastalığında erken teşhis, görme kaybını önlemenin en etkili yoludur. Görmede bulanıklık, ışığa hassasiyet, göz ağrısı veya ani görme kaybı gibi belirtiler varsa bir göz hekimine başvurulmalıdır.

SİGARA VE ALKOL DAMARLARI ETKİLER

Göz sağlığını korumak için alınabilecek bazı basit ama etkili önlemler vardır:



Düzenli göz muayenesi yaptırın: Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile yılda en az bir kez kontrole gidin.



Güneş gözlüğü kullanın: UV ışınları göz dokularına zarar verebilir; güneşli havalarda UV korumalı gözlük tercih edin.



Dengeli beslenin: Havuç, ıspanak, balık, ceviz gibi A, C, E vitaminleri ve omega-3 içeren besinler göz sağlığını destekler.



Ekran süresine dikkat edin: Uzun süreli ekran kullanımı sırasında molalar verin, gözleri sık sık kırpın.



Hijyene özen gösterin: Göz makyajı ürünlerini paylaşmayın, lenslerinizi temiz tutun. Sigara ve alkolü sınırlayın: Bu maddeler göz damarlarına zarar verir, katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini artırır.