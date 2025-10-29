PODCAST CANLI YAYIN

Göz hastalıklarından basit önlemlerle kurtulmak mümkün!

Uzun süre ekrana bakmak, kuru göz hastalığına yol açıyor. Op. Dr. Gülina Kargül Dinç, “Ekran kullanımı sırasında molalar verin, gözleri sık sık kırpın” diyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Göz hastalıklarından basit önlemlerle kurtulmak mümkün!

Göz hastalığı, sinsi ilerliyor. Fark edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açıyor. Bu nedenle göz sağlığını korumak, yalnızca net görmek için değil, yaşam kalitesini sürdürebilmek için de şart oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülina Kargül Dinç, göz hastalıklarını ve korunmak için yapılabilecekleri sıralıyor:

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR
Göz rahatsızlıkları yalnızca ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Çocuklarda sıkça rastlanan miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe), ders başarısını ve öğrenme becerisini etkileyebilir. Bu nedenle çocukların okul öncesi dönemde en az bir kez göz muayenesinden geçmesi önerilir. Erişkin yaşlarda ise katarakt, glokom (göz tansiyonu) ve sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) en sık görülen sorunlardandır. Glokom, genellikle belirti vermeden ilerler ve fark edildiğinde görme sinirine ciddi zarar vermiş olabilir.

20-20-20 KURALI ÖNERİSİ
Cep telefonu, bilgisayar ve tablet kullanımı her yaştan insanın yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre ekrana bakmak, kuru göz sendromunun görülme sıklığını artırıyor. Gözde yanma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve yorgunluk hissi bu durumun en sık belirtileridir. Bu sorunun önüne geçmek için 20-20-20 kuralı önerilir. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakmak gözleri dinlendiriyor. Göz hastalıklarının büyük bölümü erken tanı ile kontrol altına alınabilir. Özellikle glokom ve sarı nokta hastalığında erken teşhis, görme kaybını önlemenin en etkili yoludur. Görmede bulanıklık, ışığa hassasiyet, göz ağrısı veya ani görme kaybı gibi belirtiler varsa bir göz hekimine başvurulmalıdır.

SİGARA VE ALKOL DAMARLARI ETKİLER
Göz sağlığını korumak için alınabilecek bazı basit ama etkili önlemler vardır:

Düzenli göz muayenesi yaptırın: Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile yılda en az bir kez kontrole gidin.

Güneş gözlüğü kullanın: UV ışınları göz dokularına zarar verebilir; güneşli havalarda UV korumalı gözlük tercih edin.

Dengeli beslenin: Havuç, ıspanak, balık, ceviz gibi A, C, E vitaminleri ve omega-3 içeren besinler göz sağlığını destekler.

Ekran süresine dikkat edin: Uzun süreli ekran kullanımı sırasında molalar verin, gözleri sık sık kırpın.

Hijyene özen gösterin: Göz makyajı ürünlerini paylaşmayın, lenslerinizi temiz tutun. Sigara ve alkolü sınırlayın: Bu maddeler göz damarlarına zarar verir, katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini artırır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Koza Altın
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
İdefix
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Kuruluş Orhan
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Türk Telekom
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu