Göz alerjisi belirtileri çok belirgin

Göz alerjisi, gözde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık şikayetiyle belirti veriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özkan Ergür, "Alerji tedavi edilmezse kornea hasarı ve göz kuruluğu gelişebilir" diyor. Göz alerjisinin tedavisinde en etkili yöntemin alerjenden uzak durmak olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ergür, "Gözlerinizi polen ve rüzgardan korumak için güneş gözlüğü takın. Ev ve araç pencerelerini kapalı tutun. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin, çamaşırlarınızı dışarıda kurutmayın. Gece yatmadan önce duş alın; saç ve cildinizdeki polenleri temizleyin. Günlük polen sayımını takip edin, yüksek olduğu günlerde dışarıda az zaman geçirin." diyor.