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Göbekleri eritelim! Uzmanı fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor

Yaz mevsimi yaklaşırken, kadınlar diyet konusunda yeni çözümler arayışında. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın ve sağlıklı bir şekilde formda kalmanın şifrelerini paylaşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mart 2025
Göbekleri eritelim! Uzmanı fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor

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Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor:

HAREKET EDİN: haftada 3 gün bir saat düzenli egzersiz yapmak, yağ yakımını hızlandırır.

LİFLİ BESLENİN: Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller, kilo vermeye yardımcı olur.

PAKETLİ GIDALARA DİKKAT: Trans yağ içeren paketli hazır gıdalar, kiloları katlar.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN: Kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

BALIK YİYİN: Haftada 2 gün balık yemek, vücudun çalışma fonksiyonlarını düzenler ve zayıflatır.

HAMUR İŞLERİNE DİKKAT: kültürümüzde önemli bir yere sahip olan poğaça, börek ve açma gibi ürünler kilo almaya neden oluyor. Zayıflamak için bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.

SU İÇİN: Günde 2-2.5 litre su içmek, tokluk hissini artırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

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