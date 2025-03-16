Göbekleri eritelim! Uzmanı fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor

Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor:
HAREKET EDİN: haftada 3 gün bir saat düzenli egzersiz yapmak, yağ yakımını hızlandırır.
LİFLİ BESLENİN: Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller, kilo vermeye yardımcı olur.
PAKETLİ GIDALARA DİKKAT: Trans yağ içeren paketli hazır gıdalar, kiloları katlar.
KAHVALTIYI ATLAMAYIN: Kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.
BALIK YİYİN: Haftada 2 gün balık yemek, vücudun çalışma fonksiyonlarını düzenler ve zayıflatır.
HAMUR İŞLERİNE DİKKAT: kültürümüzde önemli bir yere sahip olan poğaça, börek ve açma gibi ürünler kilo almaya neden oluyor. Zayıflamak için bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.
SU İÇİN: Günde 2-2.5 litre su içmek, tokluk hissini artırır. Kilo vermeye yardımcı olur.