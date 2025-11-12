PODCAST CANLI YAYIN

Genç yaşta dizler alarm veriyor: İşte ağrıyı önlemenin 5 etkili yöntemi

Vücudumuzun neredeyse yükünü çeken dizlerimiz artık sadece yaşlılıkta değil, genç yaşlarda da alarm veriyor. Tedavi edilmediğinde hayatı çekilmez kılıyor. Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, diz sağlığı için alınması gereken önlemleri anlatıyor

Vücudumuzun neredeyse yükünü çeken dizlerimiz artık sadece yaşlılıkta değil, genç yaşlarda da alarm veriyor. Tedavi edilmediğinde hayatı çekilmez kılıyor. Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, diz sağlığı için alınması gereken önlemleri anlatıyor.


5 ETKİLİ YÖNTEM


Dengeli beslenin, ideal kilonuzda olun.
Yokuş ve inişlerden kaçının.
Haftada 3 kez 40 dakika düz yürüyüşler yapın.
Dizlerinizi uzun süre bükülü tutan faaliyetlerden kaçının.
Ağrılı dizinizi zorlayıp üstüne gitmeyin.


Diz ağrıları, kişinin günlük yaşam aktivitelerini son derece olumsuz etkiliyor. Zamanla sosyal hayattan kopmasına ve yalnızlaşmasına da neden olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, vücudumuzun zedelenen diz yapılarının birçoğunu kendisinin tamir edebilme özelliğine sahip olduğunu vurguluyor. Şöyle konuşuyor:

KIKIRDAĞIN TAMİRİ ÇOK ZOR
Zedelenmiş menisküs, esnemiş diz bağları hatta kemikteki çatlak ve kırıklar tamamen iyileşme potansiyeline sahiptir. Kıkırdak yapının kendini tamir yeteneği ise çok düşüktür. Modern tıp da bu kıkırdak yapıyı yeniden sağlamlaştırmak üzerine kafa yormaktadır. Kıkırdak yapımına destek olan ilaçların, diz içi iğnelerin ve kök hücre çalışmalarının temel amacı insan vücudunun düzeltme kapasitesi sınırlı olan bozulmuş kıkırdak yapısına destek olmaktır.

SABIR GEREKTİREN BİR SÜREÇ
Kıkırdak hastalığının zorlu ve başarı oranı düşük sürecinde mutsuz olurlar. Mutsuz, ağrılı dize sahip bireyin sosyal hayatı da etkilenir. Seyahat ya da basit dolaşma gerektiren faaliyetleri yapamaz hale gelir. Hareketlerini azaltan kişi daha da kilo alır ve bu bir kısır döngüye girebilir. Menisküs, bağ ve kemik kaynaklı diz ağrılarında ise uygun tedaviler ile önemli ölçüde iyileşme sağlanabiliyor. Olası bir sorunda hekime başvurmayı ertelemeyip bir an önce tedaviye başlanması gerekiyor.

