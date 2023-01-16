Geçer diye beklemeyin! İşte 10 adımda huzurlu bağırsak

İrritabl bağırsak sendromu yani Huzursuz Bağırsak Sendromu aşırı gaz, karın ağrısı ve birbirini takip eden ishal ile kabızlık şikayetlerine neden oluyor. Bağırsakların çalışma durumunu etkileyen bu hastalık genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yakut, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sosyal hayatı bitiren bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor...







PSİKOLOJİYİ DE BOZAR

Huzursuz Bağırsak Sendromu, hastanın aniden tuvalete gitme ihtiyacı duymasına neden oluyor. Zaman zaman alevlenen hastalıkta ishal, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik, gerginlik gibi sorunlar görülüyor. Tedavide de hastalığı duraklama dönemine geri döndürmek amaçlanıyor.



İLAÇ GİBİ BESİNLER...

Hastalar, genellikle ataklar halinde gelen kabızlıktan yakınıyor. Bu dönemde yulaf ve keten tohumu tüketmek bağırsak hareketlerini artırıyor ve kabızlığı bitiriyor. Ayrıca şişkinlik ve gaz şikayetlerini de azaltıyor. Hastaların mutlaka günde en az 8 bardak su tüketmesi öneriliyor. Düzenli bağırsak alışkanlığını sağlayabilmek için her gün düzenli bir ritimde güne başlanması, kahvaltı saati sabit tutulması ve kahvaltıdan ortalama yarım saat sonra tuvalete gitme alışkanlığı edinilmesi gerekiyor.



UZMAN DESTEĞİ ŞART

İritabl Bağırsak Sendromu'nda hastaların şikayeti kişiden kişiye değişiyor. Hastalık, sindirim sistemi ile ilgili bir sorun olduğundan, beslenme büyük önem taşıyor. Bu nedenle hastaların, mutlaka bir Gastroenteroloji Uzmanı kontrolünde yaşam şekli belirlemesi gerekiyor.







KAHVALTISIZ ÇIKMAYIN

Yemeklerinizde porsiyonları küçültün. Öğün atlamayın.

Geceleri yemek yemeyin.

Lokmalarınızı iyi çiğneyin. Yavaş yemek yiyin.

Besinleri oturarak tüketin

Düzenli egzersiz yapın

Bol sıvı tüketin.

Gazlı içeceklerden uzak durun.

Meyveleri kabuğunu soyarak tüketin.

Güne sabah erken saatlerde başlanmalı.

Kahvaltı atlanmamalı.

Hastaların stresten uzak durması gerekir

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