Felçte altın saat uyarısı! İlk 4,5 saatte müdahale hayat kurtarıyor

İnme (felç), beyne giden kan akışının aniden kesilmesine bağlı olarak gelişiyor. Tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. Erken müdahale hayati öneme sahip oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Can Çubuk, inmenin, beynin kan akımını sağlayan damarların yırtılması sonucunda da oluşabildiğine işaret ediyor. Bilinmesi gerekenleri açıklıyor:

YÜRÜME GÜÇLÜKLERİ ÇEKERLER

İnme geçiren hastalar, yatağa bağımlı olma, konuşma ve yürüme güçlükleri, bilişsel işlevlerini yerine getirememe riski ile karşı karşıya kalıyor. Kolda ve bacakta ani gelişen güç kaybı ve hissizlik, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, peltek konuşma, anlama ve algılamada güçlük, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, şiddetli ve ani başlangıçlı baş ağrısı, yutma bozukluğu, ses kısıklığı ve hafıza kaybı inme belirtileri arasındadır. Bu belirtilerden yalnızca biri veya birkaçı aniden ortaya çıkabilir. 4.5

SAAT İLAÇ TEDAVİSİ

İnmede ilk 4,5 saat içinde ilaç tedavisi uygulanabiliyor. İlk 6 saate kadar anjiyo ile damar tıkanıklığının giderilmesi de mümkündür. Damar tıkanıklığına bağlı gelişen inmelerde anjiyo ile tedavi de birçok klinik araştırmayla faydası kanıtlandı. Bu tedavide, anjiyo yaparak tıkalı olan beyin damarına ulaşılması ve pıhtının çıkarılması amaçlanır. Pıhtıyı çıkarmaya yönelik farklı teknikler kullanılabilir. Anjiyo ile inme tedavisi de ne kadar erken yapılabilirse o kadar başarılı olur.