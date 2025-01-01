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Fazla kilo belimize yük | Obezite ve kas zayıflığı bel ağrısına yol açıyor

Obezite ve kas zayıflığı, bel ağrısına yol açıyor. Doğru teşhisin önemine değinen uzmanlar, erken tedavisinin şikayetleri azalttığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Fazla kilo belimize yük | Obezite ve kas zayıflığı bel ağrısına yol açıyor

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    Bel ağrısı günümüzde pek çok kişinin yakındığı şikayetlerin başında geliyor. Hareketi bile kısıtlayan bu ağrı, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kimi zaman yanlış hareketlerden kimi zaman da ciddi hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Selim Candan, bel ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.

    DOĞRU TEŞHİS ŞART
    Bel ağrılarının temelinde, birçok sebep bulunuyor. Bunların başında aşırı kilo alımı, spor yapmamaya bağlı kas zayıflığı geliyor. Bu nedenle her bel ağrısını fıtıkla ilişkilendirmemek gerekiyor. MR görüntüleme ile teşhis konuluyor. Bel ağrısı tedavisinde genellikle fizik tedavi, ilaç tedavisi ve ameliyat uygulanıyor. Tedavide ağrının tamamen kesilmesi, yürüyebilir hale gelinmesi amaçlanıyor. Başarı oranı ise yüzde 80 kabul ediliyor.

    TEDAVİ HAKKINDA...
    Girişimsel tedaviler daha çok algologlar (ağrı uzmanları) tarafından yapılıyor. Bel ağrılarında bel fıtığının olduğu sinir köküne enjeksiyon yapılıyor. Bel eklemine bağlı ağrılarda eklem içine enjeksiyon uygulanıyor. Çok sayıda eklemde problem varsa bu eklemlere giden sinirler imha edilerek ağrı kalıcı veya uzun vadeli gideriliyor.

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