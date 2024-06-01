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Fazla çay kansızlık yapar!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Fazla çay kansızlık yapar!

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Sabah kahvaltısına ve akşam sohbetine eşlik eden çay, gönülleri fethetti. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, tiryakileri üzecek bir haber verdi. Çayın günde 5 bardaktan fazla içilmesinin, kansızlık yapacağını söyledi.

3 BARDAĞI GEÇMEMELİ...
Yeşil çayın siyah çaya göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Dyt. Gökçen Özüpek şöyle devam etti: Yeşil çay içeriğinde kanser hücreleri için etkili olan polifenolleri bulundurur. Günde maksimum 3 bardaktan daha fazla içilmemesi gerekir. Siyah çay daha fazla işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha azdır.

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