Evcil hayvanlar demansı yavaşlatıyor! Yalnızlık azalınca beyin sağlığı güçleniyor

Dünya çapında 55 milyondan fazla insanda demans görülüyor. Aktif kalmak, beyni uyarmaya yardımcı oluyor. Çin Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi'nden araştırmacılar ise evcil hayvan sahibi olmanın demans hastalığının daha yavaş gelişmesiyle ilişkili olabileceğini tespit etti. Araştırmaya, yüzde 35'i evcil hayvan sahibi olan ve yüzde 27'si yalnız yaşayan 50 yaş üstü 7 bin 900'den fazla katılımcı katıldı. Araştırmanın baş yazarı Profesör Cyong Lu, "Bu bulgular, köpek ve kedi gibi evcil hayvanlara sahip olmak, demans ve bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olan yalnızlığın azalmasıyla ilişkilidir" dedi.

