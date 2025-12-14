Ev yapımı konserveler tehlike saçıyor! Plastik kaplara dikkat uyarısı

Kış aylarına girerken yazdan kurulan konserveler, gün yüzüne çıkıyor. Ancak doğru şekilde saklanmayan konserveler tehlike saçıyor. Dr. Mustafa Ülker, plastik gereçlerde üreyen mikroorganizmaların gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söylüyor. Ülker, "Plastik mutfak gereçlerinde dikkat etmeliyiz. Daha çok cam kaplarda ürünlerimizi saklamalıyız. Kaplarda saklarken de kapağının dikkatli kapatılmasını, içerisine hava almamasını ve camda muhafaza etmeden önce muhakkak uygun sıcaklıkta bir ısıl işlemden geçirilmesi gerektiğini unutmamalıyız" diyor.

