Endişe yok önlem var (Sağlık haberleri)

Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı olarak şiddetli veya sızlama şeklinde yaşanabiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş ağrılarını önlemenin yollarını şöyle anlatıyor...

DİŞ ETİ HASTALIĞI İÇİN:

Dişleri her gün düzgün bir şekilde fırçalayın ve diş ipi ile temizleyin. İleri derecede iltihap durumu varsa diş hekiminizin diş etlerine müdahale etmesi gerekecektir.

KÜÇÜK ÇÜRÜKLER İÇİN:

Beyaz nokta şeklindeki başlangıç seviyesi çürüklerde düzenli fırçalama dolguya gerek kalmadan çürüğün iyileşmesini sağlayacaktır. Ancak çukurcuğa dönüşmüş ve siyah renk almış dişlerde dolgu gerekecektir.

İLERİ SEVİYEDE ÇÜRÜKLER İÇİN:

Derin çürüklerde diş sinirleri etkilenmişse özel dolgularla dişin kanal tedavisine gerek olmadan iyileşmesi sağlanabilir. Ancak sinir bölgesi etkilenmişse tek seanslık kanal tedavisi genelde problemi ortadan kaldıracaktır.

İLTİHAPLI DİŞLER İÇİN:

Eğer kök ucunda iltihap birikimi varsa, iki veya üç seans pansuman yapılarak kanal tedavisi tamamlanabilir. Ancak kök ucunda büyük veya yaygın bir kist oluşumu varsa diş çekimi gerekebilir.

KEMİK DOSTU KURU İNCİR

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.

PARASETAMOLE DİKKAT EDİN

İskoçya Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları bilimsel araştırmayla yüksek tansiyonu olan kişilerin uzun süreli parasetamol içeren ilaç kullanmaları halinde kalp krizi ve felç riskinin yükseldiğini açıkladı. Uzmanlar, çalışmalarının 'uzun süreli' parasetamol içeren tedavileri incelediğini belirterek kısa süreli kullanımların herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı. Parasetamol, ağrı kesici etkiye sahip bir ilaç etken maddesi olarak biliniyor.