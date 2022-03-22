Düzenli kahve tüketimi hastalıklara savaş açıyor

Günün hemen her saatinde sohbetlere eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre düzenli kahve tüketimi kronik hastalıkları önlüyor, beyni güçlendiriyor. Peki ama kahveyi günde kaç adet içmek gerekiyor. Uzmanlar, bir fincandan 6 fincana kadar kahve tüketilebileceğini belirtiyor. Fincan fincan kahvenin faydalarını açıklıyor:

Bir fincan: İçerdiği 100 mg'lık kafein ile vücut direncini artırır. Uykuyu açar. Konsantrasyon sağlar. Ayrıca bağırsakları uyarır. Sindirim sistemini harekete geçirir.

İki fincan: Egzersiz performansını artırır. Kalbin vücuda daha verimli kan pompalamasını sağlar. Kalp yetmezliğini önler.

Üç bardak: Araştırmalara göre düzenli kahve içenlerde, kalp hastalıklarından ölme oranı içmeyenlere göre yüzde 17 daha azdır. Bu nedenle günde 3 bardak kahve felç riskini azaltır. Parkinson hastalığını önler.

Dört bardak: Düzenli kahve tüketimi karaciğeri korur. Karaciğer yağlanmasını önler ayrıca karaciğer kanseri riskini azaltır.

Beş bardak: İsveç'teki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre günde 5 fincan kahve içmek Tip-2 diyabet riskini yüzde 29 azaltır. Pankreasta biriken insülin hücrelerini yok eder.

Altı bardak: Eklemlerde ürik asit birikimini önler. Bu sayede gut riskini yüzde 57 oranında azaltır.