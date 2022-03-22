Düzenli kahve tüketimi hastalıklara savaş açıyor

Günün hemen her saatinde sohbetlere eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre düzenli kahve tüketimi kronik hastalıkları önlüyor, beyni güçlendiriyor. Peki ama kahveyi günde kaç adet içmek gerekiyor. Uzmanlar, bir fincandan 6 fincana kadar kahve tüketilebileceğini belirtiyor. Fincan fincan kahvenin faydalarını açıklıyor:
Bir fincan: İçerdiği 100 mg'lık kafein ile vücut direncini artırır. Uykuyu açar. Konsantrasyon sağlar. Ayrıca bağırsakları uyarır. Sindirim sistemini harekete geçirir.
İki fincan: Egzersiz performansını artırır. Kalbin vücuda daha verimli kan pompalamasını sağlar. Kalp yetmezliğini önler.
Üç bardak: Araştırmalara göre düzenli kahve içenlerde, kalp hastalıklarından ölme oranı içmeyenlere göre yüzde 17 daha azdır. Bu nedenle günde 3 bardak kahve felç riskini azaltır. Parkinson hastalığını önler.
Dört bardak: Düzenli kahve tüketimi karaciğeri korur. Karaciğer yağlanmasını önler ayrıca karaciğer kanseri riskini azaltır.
Beş bardak: İsveç'teki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre günde 5 fincan kahve içmek Tip-2 diyabet riskini yüzde 29 azaltır. Pankreasta biriken insülin hücrelerini yok eder.
Altı bardak: Eklemlerde ürik asit birikimini önler. Bu sayede gut riskini yüzde 57 oranında azaltır.
YUMURTALIK KISTI ANNELİĞE ENGEL
Polikistik Over Sendromu, daha çok doğurgan dönemdeki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, bu hastalığın yumurtlamanın olmaması, vücutta kıllanmada artış, akne ve saç dökülmesine yol açtığını söylüyor. Polikistik Over Sendromu'nun insülin hormonunda düzensizliklere neden olduğunu ve diyabete yol açtığını belirten Op. Dr. Yıldız, kısırlık riskine de dikkat çekiyor. Tedavi seçeneklerinin kadının isteğine ve hormonal bozukluğunun şiddetine göre değiştiğini belirterek şöyle devam ediyor: PKOS'lu obez kadınlara diyet ve egzersiz önerilir. Az miktarda kilo kaybı ile bile bazı kadınlarda adetler düzenli hale dönüp yumurtlama gerçekleşebilir. Cerrahi tedavide ise yumurtalıklardaki küçük kistlere iğne ile girilip kistler boşaltılır.
GREYFURT MUCİZESİ
C vitamini deposu greyfurt, özellikle sabahları tüketildiğinde kilo vermeye ve formu korumaya yardımcı oluyor. Bu mucizevi meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Nefesi rahatlatır.
Astım hastalıklarına iyi gelir.
Karaciğerin temizlenmesini sağlar.
Böbreklerde taş oluşumunu engeller.
Hazımsızlık sorununu önler.
KEMİKLERİN DOKTORU KURU
Kuru fasulye, kas ve kemikleri güçlendirir. Hücreleri onarır. Sindirimi hızlandırır. Kalp-damar sağlığını korur.
KATARAKTA AVOKADO
İçerdiği antioksidanlar sayesinde (lutein ve beta karoten) görme fonksiyonlarını geliştirir. Sarı nokta ve kataraktı önler.
KEREVİZİ SEVERİZ
Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir.