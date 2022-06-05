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    Dünyada 300 milyon kişiyi etkileyen astım hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi

    Ciddi bir solunum yolu rahatsızlığı olan astım, nefes kesiyor! Dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Uzmanlar, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...

    10 soruda astımın şifresi!

    Öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık ve nefes darlığı... Tüm bunlar, en sık görülen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri arasında yer alıyor. Dünyada 300 milyon kişide görülen bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazan Şen, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gereenleri sıralıyor...


    1) Astım bulaşıcı mıdır?
    Astım bulaşıcı değildir ancak hastalık genetik geçiş gösterir. Ailede astım veya alerjik bir hastalık olması bireylerde astıma yatkınlık oluşturabilir.



    2)Tedavi edilebilir mi?
    Astım hastalığında tedavi ile tam olarak iyileşme sağlanamaz. Ancak şikayetler kontrol altına alınır.



        3) İlaçlar zararlı mıdır?
        Astım tedavisinde kullanılan en önemli ilaç kortizondur. Nefes yoluyla alınan kortizonlu spreylerin tüm vücudu etkilemesi ve kilo alımı, iştah artışı ya da kemik erimesi gibi yan etkileri görülebilir.



        4) Astım atağına yol açan nedenler nelerdir?
        Gribal enfeksiyonlar, polen ve ev tozu, soğuk hava, kimi ilaçlar (özellikle bazı ağrı kesiciler), sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınması, duygusal stres (aşırı heyecan, üzüntü, sevinç), mantarlar astımlı hastalarda belirtileri artırarak ataklara yol açabilir.



        5) Hastalar evde evcil hayvan besleyebilir mi?
        Evcil hayvanlara alerjisi olan hastalarda hayvanın evden uzaklaştırılması gerekir.



            6) Astımlı hastalar grip aşısı yaptırmalı mı?
            Grip aşısı 65 yaş üzeri astımlı hastalara önerilir.



            7)Hastalar spor yapabilir mi?
            Astımlı olmak spor yapmaya engel bir durum değildir. Düzenli spor aktivitesi hastalığın seyrini olumlu etkiler. 8Astım hamileliğe engel midir? Hayır, değildir. Gebelik döneminde astım ilaçlarının kesilmesi gerekmez. Hamile astım hastalarının güvenle kullanabilecekleri ilaçlar vardır.



            9)Astım hastaları nasıl takip edilmelidir?
            Astım hastaları düzenli olarak hekim tarafından izlenmelidir. Astım tedavisi başlandıktan hemen sonra 1 ile 3 ay arasında, daha sonra 6 ayda bir değerlendirilmelidir. Düzenli hekim kontrolünün olmadığı durumlarda astım atakları daha sık yaşanabilir.



                10) Obezitenin astımla ilişkisi var mı?
                Evet, obez kişilerde astım riski daha yüksektir. Ayrıca obezitesi olan astımlı bireylerde hastalık daha ağır seyreder. Tedavi edici ilaçların etkisi azalır, ilaç ihtiyacı artar ve astım belirtileri daha zor kontrol altına alınır. Bu nedenle astımlı hastalarda kilo kontrolü önemlidir.

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                Haberler Sağlık Dünyada 300 milyon kişiyi etkileyen astım hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi
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