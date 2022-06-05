Dünyada 300 milyon kişiyi etkileyen astım hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi





10) Obezitenin astımla ilişkisi var mı?

Evet, obez kişilerde astım riski daha yüksektir. Ayrıca obezitesi olan astımlı bireylerde hastalık daha ağır seyreder. Tedavi edici ilaçların etkisi azalır, ilaç ihtiyacı artar ve astım belirtileri daha zor kontrol altına alınır. Bu nedenle astımlı hastalarda kilo kontrolü önemlidir.

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