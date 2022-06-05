Dünyada 300 milyon kişiyi etkileyen astım hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi

Öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık ve nefes darlığı... Tüm bunlar, en sık görülen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri arasında yer alıyor. Dünyada 300 milyon kişide görülen bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazan Şen, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gereenleri sıralıyor...
1) Astım bulaşıcı mıdır?
Astım bulaşıcı değildir ancak hastalık genetik geçiş gösterir. Ailede astım veya alerjik bir hastalık olması bireylerde astıma yatkınlık oluşturabilir.
2)Tedavi edilebilir mi?
Astım hastalığında tedavi ile tam olarak iyileşme sağlanamaz. Ancak şikayetler kontrol altına alınır.