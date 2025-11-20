Dudak dolgusu tehlikeli olabilir! Yanlış uygulama doku ölümü ve körlüğe yol açabiliyor

DUDAK dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış uygulanan dolgu materyalleri geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor. Uz. Dr. Aykut Aldemir, "Hyoropen kullanımı direkt dolgunun deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından yapılmalıdır" diyor.

