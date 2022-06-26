Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sayılara takılma

Nafiz Hocam, 39 yaşındayım. Eşimle haftada bir, bazen de iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı acaba? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Cinsel ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. 'Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar' diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik aynı zamanda ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.