Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce muayene ol

Yüksek tansiyon hastasıyım. 2 yıl önce kalp krizi geçirdim. Diş ağrım başladı. 'Dişim çürük' diye çektirmem gerektiği söylendi. İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Diş çektirsem orucumu bozar mı?

Sadece dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun için de tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil tüm bedeni ilgilendirir. Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes. Yoksa çok kan akar. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir. Hastalık durumunda oruç tutmayı sağlam olduğunuz vakte ertelemeniz önerilir.