Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Heyecanlanıyorum





KARIM HİÇ SUSMUYOR

Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Bir de sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?

Bu durum, öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisi ile konuş. O da uygun görürse İç Hastalıkları Uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halinin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen ürolojiye muayene ol.