Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Heyecanlanıyorum

28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir?
Cinsel uyaranlar sadece dokunmak değildir. Görme, koklama, hayal etme, duyma, heyecanlanma Beyini cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimallerde gözden geçirilebilir.
KARIM HİÇ SUSMUYOR
Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Bir de sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?
Bu durum, öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisi ile konuş. O da uygun görürse İç Hastalıkları Uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halinin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen ürolojiye muayene ol.
ANDROPOZ AŞKI ETKİLER
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik, ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İleri yaş erkeklerdeki "testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.