Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her kadında görülmez





DOKTORDAN ÇEKİNİYORUM

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hastalık mı bu? Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Ne var bunda! Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra hala ne istiyorsun?" der mi?

Doktora söylemeye çekinme. Ancak önce sıkıntını eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.