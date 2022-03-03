Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hanıma faydam yok

54 yaşındayım. Bulanıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?
Öncelikle sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Depresyon ilaçları, sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara da dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
DİYABET VE CİNSELLİK
Eşim 45 yaşında ve 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'Mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
Şeker hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.
2 YILDIR EVLİYİZ AMA...
Biz iki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji Uzmanı, kadın için Kadın Hastalıkları Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.