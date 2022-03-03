Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hanıma faydam yok





DİYABET VE CİNSELLİK

Eşim 45 yaşında ve 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'Mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

Şeker hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.