Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Enfeksiyon olabilir





KANSER KORKUSU

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var. Ailedeki herkesten tarama istediler. Gideyim mi?

Tarama çok önemli. Yaptır. Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Kilo, sigara, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, ilk adetini erken görmüş olmak, geç menapoz yaşı gibi durumlar ve annede teyzede ya da kız kardeşinde meme kanseri hikayesi olması riskli durumlar olarak sayılabilir.