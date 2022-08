Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Dokunmam yasak

GENÇLİK AŞISI

69 yaşındayım, ruhum dik, alnım ve saçım ak. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi?

Ozon tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN