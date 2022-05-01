Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora görünmelisin

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler iyi gelir mi? Ya da ne yesek iyi gelir?

Anlattığın kadarı ile Spastik Kolit veya huzursuz bağırsak dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık- ishal atakları ile kendini gösterir. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kal. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme. Mutlaka ihtiyacını gör.