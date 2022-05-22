Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: COVİD ve kısırlık

Nafiz Hocam, iki ay önce COVİD geçirdim. Dört ay sonra düğünüm var. Bu durum çocuk sahibi olmama engel olur mu? Arkadaşım, "Keşke evlendikten sonra Corona olsaymışsın" dedi. Neden böyle dedi anlamadım...

Hastalıklardan herkes aynı şekilde etkilenmez. Bu hastalıkla ilgili öğrenilecek çok şey var. Coronavirüs, akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama sende de yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Spermiyogram dediğimiz sperm testini yaptır. Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.