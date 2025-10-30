Doktora danışmadan kullanılan vitamin sorunlara gebe

Vatandaşlar doktora gitmeden hastalıklardan korunmak için vitamin takviyelerine başvurabiliyor. Dr. Doğaç Uğurcan, bilinçsiz vitamin kullanımının böbrek rahatsızlığına kadar uzanabilecek sorunlara sebep olabileceğini vurguluyor. Uğurcan, "Hiçbir sıkıntınız yokken bir böbrek hastalığınız olabilirsiniz. Örneğin demir kullanımı, yani benim kan değerlerim düşük demir kullanmalıyım derseniz bu sefer karaciğerinize zarar edebilirsiniz. Kullanmadan önce mutlaka bir hekime başvurun." diyor.