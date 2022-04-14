Dikkat çok sinsi ilerliyor! Çikolata kisti sırtımızdan vurur

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında, Endometriozisin yani çikolata kisti geliyor. Doğurfan dönemdeki kadınlarda daha sık görülen bu hastalıkta, genetik faktörler etkili oluyor. Peki ilerleyen süreçte anneliği bile etkileyebilen bu hastalık nasıl tedavi ediliyor? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

ŞANSI AZALTIYOR

Çikolata kisti, ülkemizde her 10 kadından birini tehdit ediyor. Rahim içinde yer alan dokunun rahim dışına yerleşmesiyle oluşuyor. Mevcut dokuların büyüyerek kist haline geldiği bu durum ise kimi zaman hamile kalamama problemi ile kendini gösteriyor. Çikolata kisti çoğu zaman sinsi ilerlediği için fark edilemiyor. İlerleyen süreçten neden olduğu ağrı ise genellikle bel ve kasık bölgesini etkiliyor.

Prof. Dr. Yücel Karaman, "Endometriozis döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasını zorlaştırdığından dolayı, gebe kalma durumunu azaltır. Mutlaka tedavi edilmeli. Boyutu 4 cm'in üzerine çıkan kistler belli durumlarda ameliyat ile alınabilir. Bu konuda uzman bir hekime başvurularak tedaviye başlanması gerekmektedir" diyor.

YUMURTA REZERVİNİ DÜŞÜRÜR

Çikolata kisti rahmin iç tarafını kaplayan astar dokunun yumurtalıklarda, karın boşluğunda, karın içi zarlarda, tüplerde veya rahmi tutan bağlarda olabiliyor. Bu durum, yumurta hücre rezervini azaltıyor. Kist kısırlık yapar demesek de infertilite olan kadınların yüzde 40'ında çikolata kisti var.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Gebe kalmayı düşünen kadınlarda tedavi farklı oluyor. Genellikle ilaç, laparoskopik yöntemlerle kapalı çikolata kisti ameliyatı gibi tedaviler uygulanıyor. Ancak, hastalarda laparoskopik tedavi düşünülmeden önce mutlaka over rezervi değerlendirilmesi önemli.