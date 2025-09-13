Çölyak hastalığı nedir? Glüten tüketimi ince bağırsakta hasara yol açıyor

Çocuk ve yetişkinlerde görülen çölyak, yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Alper Sancak, Çölyak'ın bir ince bağırsak hastalığı olduğuna değiniyor.

Sancak, "Bu hastalığa sebep olan tahıllarda bulunan glüten proteinidir. Glütenli bir besin tüketen hastanın ince bağırsağında hasar meydana gelir ve buna bağlı birçok şikayet, ortaya çıkar. Öncelikle hastalığın tanısı konmalı. Bunun için kan testi, endoskopi ve patolojik değerlendirme yapılmalı. Teşhis konmuşsa glütenli olan besinlerden uzak durulması ve tam kısıtlanmaya gidilmesi gerekmekte" uyarısında bulunuyor.