Çölyak hastalığı nedir? Glüten tüketimi ince bağırsakta hasara yol açıyor

Çocuk ve yetişkinlerde görülen çölyak, glüten proteinine karşı gelişen bir ince bağırsak hastalığı olarak yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Alper Sancak, hastalığın tanısının kan testi, endoskopi ve patolojik inceleme ile konulması gerektiğini, teşhis sonrası ise glütenli besinlerin tamamen kesilmesinin şart olduğunu vurguluyor.

13 Eylül 2025
Çölyak hastalığı nedir? Glüten tüketimi ince bağırsakta hasara yol açıyor

Çocuk ve yetişkinlerde görülen çölyak, yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Alper Sancak, Çölyak'ın bir ince bağırsak hastalığı olduğuna değiniyor.

Sancak, "Bu hastalığa sebep olan tahıllarda bulunan glüten proteinidir. Glütenli bir besin tüketen hastanın ince bağırsağında hasar meydana gelir ve buna bağlı birçok şikayet, ortaya çıkar. Öncelikle hastalığın tanısı konmalı. Bunun için kan testi, endoskopi ve patolojik değerlendirme yapılmalı. Teşhis konmuşsa glütenli olan besinlerden uzak durulması ve tam kısıtlanmaya gidilmesi gerekmekte" uyarısında bulunuyor.

