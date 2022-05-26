Çocuklardan yayılıyor: Sıtmayı ihmal etmeyin (Sağlık haberleri)

Sivrisineklerin ısırıkları sonucu meydana gelen sıtma hastalığı, çocuklarda insandan insana bulaşıyor. Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, sıtma hastalığının ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı ve titreme bulunduğunu söylüyor. "Belirtiler sivrisinek ısırığından 10 ila 15 gün sonra ortaya çıkar, hafif olabileceğinden tanı konması gecikebilir. Tedavi edilmediği takdirde, sıtmanın bazı formları hızlı şekilde ilerleyerek 24 saat içinde ölüme sebep olabilir. 48 ila 72 saatte bir tekrar eden ataklar da görülebilir" diyor. Sıtmaya kusma, ishal ve sarılık da eşlik edebileceğini söyleyen Başaranoğlu, "Tedavi edilmediği takdirde, sıtmanın bazı formları ilerleyerek 24 saat içinde ölüme sebep olabilir. Tedavi edildiğinde gidişat daha iyiye gider" diye konuşuyor.

TERLETMEYEN ÇÖZÜM

İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hiperhidrozis adı verilen aşırı terleme hastalığıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Muharrem Erol, "Terlemeyi sorun eden kişiler için ETS yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor" diye konuşuyor.

DONDURMA YE DİŞLERİ KAYBETME

Yaz ayları geldi, havalar ısındı derken gözler hep yediğimizde içimizi ferahlatan dondurmayı arar oluyor. Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile insanın iştahını açan dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen İpek Ertan, mucize yararlarını anlatıyor: Bağışıklığı destekliyor. Dişleri güçlendiriyor. Kalp sağlığına iyi geliyor. Kasları koruyor. Tok tutuyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor.

HAVUZA DİKKAT!

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar, serinlemek için havuzu tercih ediyor. Ancak Op. Dr. Gültekin Koçun, havuz keyfi sonrası ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor. Koçun, "Kirli ya da fazla klorlu sular, özellikle kadınların havuz keyfi sonrası ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Havuz sularının neden olduğu vajinal enfeksiyonlardan korunmak için, kadınların bazı önlemler almaları gerekiyor" diyor.

KABIZLIĞA KARŞI TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.

REGL AĞRISINA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.