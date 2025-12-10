Çocuklarda kabızlık artıyor! Uzman uyardı: Ekran süresi ve hareketsizlik büyük risk

Son dönemlerde çocuklarda kabızlık şikayetleri belirgin şekilde artıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, ailelere önemli bilgiler verdi. Çocukların beslenme düzenine dikkat çeken Uzm. Dr. Gülşan, ekran başında geçirilen uzun saatler ve azalan fiziksel hareketliliğin kabızlığın görülme oranını yükselttiğini söyledi. Gülşan, kabızlığın sadece tuvalete çıkamama sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Normalden daha sert dışkılama, karın ağrısı, iştahsızlık, dışkılama sırasında ağlama veya korkma gibi belirtiler kabızlığın işaretçisi olabilir. Özellikle 3 günden uzun süren kabızlık durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bol bol su, sebze-meyve, yulaf, kepekli ekmek, kuru baklagil kabızlığı önler" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN