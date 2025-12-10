PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarda ekran süresi alarm veriyor: Uzman uyardı! Dijital yorgunluk beyin gelişimini vuruyor

Dijital yorgunluk, dijital cihazların uzun süreli kullanımına bağlı gelişiyor. Dr. Barış Yazar, “Dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ve öğrenme güçlüğüyle çocukların okul başarısını olumsuz etkiliyor” diyor.

Son yıllarda özellikle Kovid pandemisi sonrasında ekran süreleri artıyor. Dijital yorgun her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yazar, uzun süreli ekran kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Ailelere önemli uyarılarda bulunuyor: Küçük çocuklarda ekran süresinin artması, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

BOYUN FITIĞINA GEBE
Çocuklarda öğrenme güçlüğü, dil gelişiminde gecikme ve sosyalleşme becerilerinde azalma görülebilir. Bu yüzden 0-2 yaş arasında ekran maruziyeti hiç olmamalı, 2-5 yaş arasında günde 1 saati geçmemeli ve 5 yaş sonrasında da mümkün olduğunca 2 saatin altında tutulmalıdır. Sadece zihinsel değil, fiziksel sorunlar da ortaya çıkıyor. Uzun süreli ekran maruziyeti göz kuruluğu, göz kırpma sayısında azalma, miyopi riskinde artış gibi göz problemlerine yol açabilir. Sürekli başın öne eğilmesi ise boyun fıtıkları neden olabilmektedir.


20-20-20 KURALI ÖNERİSİ

Miyopi ve göz kuruluğu riskini azaltmak için 20-20-20 kuralı uygulanabilir. Yani her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaktaki bir noktaya bakılmalıdır. Ayrıca doğru boyun postürü, mavi ışık filtresi kullanımı, aydınlık ortamda ekran kullanımı, uyku sağlığı için yatmadan en az 1 saat önce ekranın kapatılması ve çocuklarla ev içi ve dışı aktiviteler yaparak ekran süresinin azaltılması önemlidir. Ekran alışkanlıklarında ebeveyn davranışları belirleyicidir.

