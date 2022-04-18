Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler büyük umudu olan tüp bebek tedavisinde pandemiyle birlikte artış yaşandı





REFLÜ HASTALARINA BAHARAT UYARISI

Doç. Dr. Zeynal Doğan, gastrit, ülser ve reflüsü olan hastaların oruç tutarken dikkatli olmasını öneriyor. Şu hayati tavsiyelerde bulunuyor: Bu hastalarımız iftara önce bir bardak su ile başlamalı. Suyu yavaş yavaş içmeli. Daha sonra hurma ve tuzsuz zeytin, ardından da ılık bir çorba tüketmeli. 10-15 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklerine geçebilirler. Bu tür hastaların yemeklerini hızlı yememeleri özellikle iftar vaktinde çok yağlı, şekerli, şerbetli, baharatlı, salçalı yemekleri çok yoğun tüketmemeleri gerekiyor. Yemeklerini yedikten sonra da 10-15 dakika yürüyüş yapmalarını veya ev içinde dolaşmalarını öneriyoruz.



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