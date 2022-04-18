Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler büyük umudu olan tüp bebek tedavisinde pandemiyle birlikte artış yaşandı

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ise tüp bebek tedavisi deniyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gerçek Aydın, pandemiyle birlikte tüp bebek tedavilerinde artış olduğuna değiniyor. Coronavirüs'ün üreme sistemine zarar verdiğini belirten Dr. Gerçek Aydın, özellikle erkeklerin risk altında olduğunu söylüyor. Çünkü virüs erkeklerde sperm kalitesini bozuyor ve kısırlığa yol açıyor. Dr. Aydın şöyle devam ediyor: Tüp bebek tedavisine başlayacak anne adaylarının Covid-19 aşısı olmalarını öneriyoruz. Çünkü Covid-19 üreme sistemine zarar veren bir viral enfeksiyon. Sperm ve yumurta hücrelerini etkileyebiliyor. Virüs sperm sayısı ve hareketliliğini azaltırken, aşı pozitif yönde etkiliyor. Bu nedenle aşı ile hastalıktan korunmak önem taşıyor. Mevcut veriler gebelik sırasında Covid-19 aşısının düşük yapma riskini artırmadığını gösteriyor.
REFLÜ HASTALARINA BAHARAT UYARISI
Doç. Dr. Zeynal Doğan, gastrit, ülser ve reflüsü olan hastaların oruç tutarken dikkatli olmasını öneriyor. Şu hayati tavsiyelerde bulunuyor: Bu hastalarımız iftara önce bir bardak su ile başlamalı. Suyu yavaş yavaş içmeli. Daha sonra hurma ve tuzsuz zeytin, ardından da ılık bir çorba tüketmeli. 10-15 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklerine geçebilirler. Bu tür hastaların yemeklerini hızlı yememeleri özellikle iftar vaktinde çok yağlı, şekerli, şerbetli, baharatlı, salçalı yemekleri çok yoğun tüketmemeleri gerekiyor. Yemeklerini yedikten sonra da 10-15 dakika yürüyüş yapmalarını veya ev içinde dolaşmalarını öneriyoruz.