Çocuk psikolojisi uykuda sinyal verir! Alt ıslatmaya dikkat

Alt ıslatma olarak bilinen enürezis, genellikle 5 yaş ve daha büyük çocuklarda görülüyor. Takvim'e konuşan Prof. Dr. Cevdet Kaya, alt ıslatmanın çoğunlukla çocuğun gelişimiyle ilgili olduğunu söylüyor. "Tedavi gecikirse çocuk özgüven eksikliği yaşar ve asosyal olur" diyor.

Halk arasında 'alt ıslatma' olarak adlandırılan ve tıbbi adı enürezis olan idrarı kontrol edememe sorunu, uykudayken istemsiz idrarını yapma olarak kendini gösteriyor. Genellikle 5 yaş ve daha büyük çocuklarda ortaya çıkıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, Takvim'e çocukları etkileyen bu sorunun nedenlerini ve tedavi edilmediğinde olabilecek tehlikeleri anlatıyor:

İKİ GRUBA AYRILIR
Alt ıslatma, çoğunlukla çocuğun gelişimsel süreci ile ilgilidir. Çocuklar büyüdükçe mesane kontrolü gelişir ve idrar kaçırma sorunu azalmaya başlar. Alt ıslatma iki ana gruba ayrılır. Primer enüreziste çocuk daha önce hiç kuru kalmamış, doğumdan beri altını ıslatıyor. Sekonder enüreziste ise çocuk en az 6 ay boyunca kuru kaldıktan sonra tekrar altını ıslatmaya başlıyor.

NEDENLERİ KARMAŞIK
Alt ıslatmanın nedenleri karmaşık ve çok faktörlüdür. Bunları fizyolojik, psikolojik ve genetik faktörler olarak kategorize edebiliriz. Fizyolojik nedenler arasında mesane kapasitesinin küçük olması, gece ADH (antidiüretik hormon) eksikliği, mesane kaslarının hiperaktivitesi, sinir sistemi olgunlaşma gecikmesi, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, diyabet ve stres yer alır. Psikolojik nedenler arasında stres ve anksiyete, travmatik olaylar ile düşük özgüven bulunur. Genetik olarak da görülme oranı daha yüksektir. Araştırmalara göre ebeveynlerden biri altını ıslatıyorsa, çocukta görülme riski %40-50 civarındadır.


UYKU KALİTESİNİ ETKİLER
Alt ıslatma ya da yatak ıslatma görülen çocuklarda tedaviyi gecikmeden yapmak gereklidir. Çocuklarda alt ıslatma zamanında tedavi edilmez ise özgüven kaybı, sosyal izolasyon ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar, psikolojik sorunlar ve ruh sağlığına etkileri, uyku kalitesi ve fiziksel sağlık üzerindeki etkileri ile akademik performansa dolaylı etkileri söz konusu olabilir

