Çin'den çarpıcı araştırma! Öğlen uykusu felci beraberinde getiriyor





SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN

Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş, "1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütteki proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar. Kalp hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele eder" diyor.



SİNÜZİTE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.



TANSİYONA REZENE

Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir.



UZUN YAŞAMIN SIRRI EGZERSİZ

ABD'de yapılan bir çalışmada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz tavsiyesinin üzerine çıkan kişilerin daha uzun yaşadığı tespit edildi. Bilim insanları, 30 yıl boyunca 116 bin kişiyi inceledi. Haftada 150 ila 300 dakika şiddetli fiziksel aktivite veya 300 ila 600 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapanların daha uzun yaşadığı belirtildi. Orta düzeyde egzersiz örnekleri arasında çok hızlı yürüyüş, çim biçme veya tenis oynama yer alırken, şiddetli egzersizde ise doğa yürüyüşü, koşu, futbol gibi aktiviteler bulunuyor.

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