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    Çin'den çarpıcı araştırma! Öğlen uykusu felci beraberinde getiriyor

    Çin'de yapılan bir araştırma öğleden sonra uyuan kişilerin uyumayanlara kıyasla yüksek tansiyon geliştirme olasılıklarının yüzde 12, felç geçirme olasılıklarının ise dörtte birden daha fazla olduğu aktardı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Öğle uykusu felcin sonucu

    Çin'de yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 15 yılda yaklaşık 500 bin İngilizin verileri incelendi. Özellikle seçilen 60 bin 40 ila 69 yaş arası kişinin öğle uykusu alışkanlıkları incelendi. Öğleden sonra uyuyan kişilerin uyumayanlara kıyasla yüksek tansiyon geliştirme olasılıklarının yüzde 12, felç geçirme olasılıklarının ise dörtte birden daha fazla olduğu aktarıldı. Bununla birlikte öğle uykusuna ihtiyaç duymanın düşük gece uykusu kalitesinin işareti olduğu vurgulandı. Söz konusu durumun aşırı kilo ve obeziteye de neden olabileceğinin altı çizildi. Bilim insanları, hipertansiyonun felç ve kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekti.



    SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN
    Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş, "1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütteki proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar. Kalp hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele eder" diyor.

    SİNÜZİTE KARANFİL
    Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

    TANSİYONA REZENE
    Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir.

    UZUN YAŞAMIN SIRRI EGZERSİZ
    ABD'de yapılan bir çalışmada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz tavsiyesinin üzerine çıkan kişilerin daha uzun yaşadığı tespit edildi. Bilim insanları, 30 yıl boyunca 116 bin kişiyi inceledi. Haftada 150 ila 300 dakika şiddetli fiziksel aktivite veya 300 ila 600 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapanların daha uzun yaşadığı belirtildi. Orta düzeyde egzersiz örnekleri arasında çok hızlı yürüyüş, çim biçme veya tenis oynama yer alırken, şiddetli egzersizde ise doğa yürüyüşü, koşu, futbol gibi aktiviteler bulunuyor.

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    Haberler Sağlık Çin'den çarpıcı araştırma! Öğlen uykusu felci beraberinde getiriyor
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