Bu besinler hızla şişmanlatıyor! İşte hızlı kilo aldıran yiyecekler

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı yiyecekler, fazla besin öğesi içermediği halde ciddi kilo alımına sebebiyet veriyor. Elzem aimonasitler, diyet lifi, vitamin veya mineral kaynağı çok içermezken yüksek kalori içeriyor. Bu yiyecekler yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozuyor. Buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiliyor.
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, hızlı kilo aldıran yiyecekleri sıralıyor. Fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor: Margarin, kola ve diğer gazlı içecekler, meyve suları, cips soslu tuzlu kuruyemişler, noodle makarna, beyaz ekmek, krem çikolatalar, fındık ezmesi veya kreması, kahve karışımları, hazır ve paketli soslar, çikolata, kek ve paketli gıdalar.
'EL'İNİZE SAĞLIK!
Avustralya'da 6 ay süren bir araştırma, 1980'lerden beri kanser, otoimmün hastalıklar, ektopik gebelik tedavisinde ve tıbbi düşüklerde kullanılan Methotrexate adlı ilacın, ağrılı el artriti semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Her dört erkekten birinin ve her iki kadından birinin 85 yaşına geldiklerinde ellerinde artrit belirtileri gösterebileceği ve bunların yaklaşık yarısının artritten muzdarip olacağı düşünülüyor.
YALNIZLIK PANİK ATAK YAPIYOR
Yalnızlık korkusu, kişinin yalnız kalmaktan aşırı şekilde korku ve endişe duyması ile kendini gösteriyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Yalnız kalma korkusu olan kişiler, yalnız kaldığı zaman ya da yalnız kaldığını düşündüren bir durum olduğunda yoğun endişe ve korku hissederler. Zaman içerisinde endişe ve korkular takıntı haline dönüşerek kişiye psikolojik ve fiziksel yönden çok fazla zarar vermeye başlar. Endişe ve korku kişiyi panik atağa sürüklüyor" diyor.
SİGARA KADAR ZARARLI
ABD, Brezilya ve İspanya'dan gıda uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, işlenmiş et ve abur cuburun; alkol, tütün veya kumar kadar bağımlılık yapıcı olabileceğini ve bunu yansıtacak şekilde vergilendirilmesi ve etiketlenmesi gerektiğini tespit etti. Yapılan analiz, yetişkinlerin yüzde 14'ünün ve çocukların yüzde 12'sinin gıda bağımlısı olduğunu, bunun da tüketim üzerindeki kontrollerini kaybetmelerine ve çok yemelerine neden olduğunu gösteriyor.
UYKUSUZLUĞA KARŞI VİŞNE
Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.
İLTİHAPLARA ÇARE PIRASA
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.
BADEMLE CİLDİNİ KORU
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.