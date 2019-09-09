Bitter çikolatanın faydaları nelerdir?

Bitter çikolata, tükenmişlik sendromuyla savaşıyor. Uykusuzluğu ortadan kaldırıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor...

DEPRESYONUN İLACI

Stresi azaltır... Araştırmaya göre, iki hafta boyunca düzenli olarak yenen 40 gram bitter çikolata, genelde stresli olan insanlardaki stres hormonlarını azaltıyor. Ayrıca bitter çikolata, barındırdığı magnezyum sayesinde stres, depresyon, asabiyet, tükenmişlik ile savaşmaya yardımcı oluyor.

BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRIR

Beynin fonksiyonelitesini artıran bitter çikolata, kanın pıhtılaşmasını engeller. Nottingham Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, bitter çikolata yemek; beyne giden kan akışında üç saate varan bir akış artışı sağlıyor. Ayrıca kısa süreli hafızayı ve konsantrasyonu da artırıyor...

TENİNİZİ SAĞLIKLI TUTAR

Günlük öğününüzde dengeli miktarda yer alan bit- ter çikolata, teninizin ışıldamasına yardımcı olur. Ayrıca cilt ve deri yapısını iyileştirir.

İSHALE İYİ GELİR

Oakland Çocuk Hastanesi ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılmış çalışmaya göre, bitter çikolata ishali iyileştiriyor.

KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINDA TUTAR

Bitter çikolatadaki flavonoidler, nitrik oksit üretimini artırır. Bu bileşen insülin direncini azaltır ve insulin etkileri gösterir. Ancak diyabet hastaları, şekersiz bitter çikolata yemelidir. Marketlerde kolayca bulabilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Antioksidan açısından zengin olan bitter çikolata, sindirim süresini uzatarak doygun kalmanızı ve bir sonraki öğünde daha az yemenizi sağlıyor...