Birlikte tüketmeyin

Beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini fazlasıyla yoruyor. Diyetisyen Betül Serttaş, bu gıdalarda bazılarını açıklıyor:



Yoğurt: Balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabilir.



Süt: Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir.

Kırmızı et: Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir.



Soğan: Sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Pirinç: Sirke ve sirke içeren yiyeceklerle tüketilmemelidir.