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Birlikte tüketmeyin

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Birlikte tüketmeyin

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Beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini fazlasıyla yoruyor. Diyetisyen Betül Serttaş, bu gıdalarda bazılarını açıklıyor:

Yoğurt: Balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabilir.

Süt: Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir.

Kırmızı et: Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir.

Soğan: Sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Pirinç: Sirke ve sirke içeren yiyeceklerle tüketilmemelidir.

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