Birlikte tüketmeyin

Beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini fazlasıyla yoruyor. Diyetisyen Betül Serttaş, bu gıdalarda bazılarını açıklıyor:
Yoğurt: Balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabilir.
Süt: Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir.
Kırmızı et: Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir.
Soğan: Sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.
Pirinç: Sirke ve sirke içeren yiyeceklerle tüketilmemelidir.