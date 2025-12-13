Bir fincan sağlık

Sohbetlere eşlik eden, 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi, sağlığı da koruyor. Telvesi ile birlikte pişirilen Türk kahvesi hem ağızları tatlandırıyor hem de antioksidan içeriği ile kanser başta olmak üzere pek çok hastalıktan koruyor. Yapılan çalışmalara göre günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesi, birçok kanser türünden koruyor. Bilim insanları her gün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bunun yanı sıra beyin sağlığına da olumlu katkısı bulunuyor. Konsantrasyonu artıran kahve, Alzheimer hastalığından da koruyor.