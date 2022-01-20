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    Bilinçsiz ağrı kesici kullanmak büyük sorunlara davetiye çıkarıyor!

    Uzmanlar uyarıyor bilinçsiz ağrı kesici kullanmak ciddi sorunlara yol açıyor. Dr. Bahtışen Güven "Ağrı kesicileri doktor kontrolünde kullanın. Çünkü bilinçsiz kullanıldığında kişide böbrek hastalığına yol açar" uyarısında bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Hapı yutmayın

    Kronik böbrek hastalığı, hücrelerin metabolizması sonucunda atık ürünlerin ortaya çıkması ve su dengesinin bozulması durumunda oluşuyor. Dr. Bahtışen Güven, yavaş bir biçimde zamanla ilerleme gösterdiğini fakat kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini kaydediyor. Özellikle yaşlı insanlar ve bazı ırklarda böbrek hastalığı gelişme riskinin fazla olabileceğine dikkat çeken Güven, "Ağrı kesicileri doktor kontrolünde kullanın. Çünkü bilinçsiz kullanıldığında kişide böbrek hastalığına yol açar" uyarısında bulunuyor.



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