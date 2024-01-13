Beslenme uzmanı aşırı şeker tüketimine karşı uyardı: İşte şeker isteğini azaltan 5 yardımcı baharat

Gıda hassasiyetleri, uzun süreli stres nöbetleri, yalnızlık hissi, kan şekeri seviyelerindeki dengesizlikler ve hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı tüketmek istememize neden olabiliyor.

Ancak şekerli yiyeceklerin aşırı tüketimi yüksek şeker, obezite, kalp hastalığı , tip 2 diyabet , dengesiz hormonlar, düşük ruh hali ve hatta kaygı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle şeker yüklü tatlıların ve atıştırmalıkların popülerliği nedeniyle şeker isteğini azaltmak zor olabiliyor. Ancak Beslenme Uzmanı Ushakiran Sisodia, şeker isteğini azaltan 5 baharatın yardımcı olabileceğini anlatıyor:

1. TARÇIN: İnsülin aktivitesini taklit ederek ve hücrelere glikoz taşınmasını artırır. Kan şekeri seviyelerini stabilize eder.

2. ÇEMEN OTU TOHUMLARI: İnsülin salınımını uyarabilen bir amino asit içerir. Tüketimi için ideal yöntem, gece boyunca suda bekletip sabah yemek ya da toz haline getirip köriye eklemek.

3. ZENCEFİL: Kan şekerini düzenler. Tadı nedeniyle iştahı azaltır. Aynı zamanda sabah çayına da katılabilir.

4. KARANFİL: İnsülin fonksiyonunu iyileştirir. Kan şekeri konsantrasyonlarını düşürür. Pirinç yemeklerine, körilere ve hatta çaya eklenebilir.

5. KAKULE: Şeker isteğini azaltır. Bu yüzden çaya ve hatta pirinç yemeklerine eklenir.