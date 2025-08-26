Berberin bitkisi akciğer kanserine karşı umut vadediyor

Doğal bitkiler, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun özellikle berberin bitkisinin faydalarına değiniyor. Araştırmalara göre bu bitkinin içinde yer alan bileşenler akciğer kanserine karşı olumlu etki gösteriyor.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir." diyor.