Bağırsağın vücut sağlığında önemi gözler önüne serildi

Araştırmalar, bağırsak sağlığının vücut sağlığındaki önemini gözler önüne seriyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek, önerilerini sıralıyor:



Düzenli egzersiz, bağırsak mikrobiyatasınu olumlu etkiler.

Lif bakımından zengin beslenmek, bağırsakları korur. Meyve ve sebzeler, baklagiller, lif içerir.

Besinler yavaş ve çok çiğnenerek tüketilmelidir. Hızlı yemek, şişkinliğe neden olabilir.

Kefir, yoğurt, turşu ve sirke gibi prebiyotikler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin artırır.