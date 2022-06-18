Artan sıcak havalar kalp sağlığını bozuyor! İşte sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler





HASTALAR RİSK ALTINDA

Yaz aylarında yaşanan aşırı terleme ve sıvı kaybı, kanda bazı mineral ve elektrolit dengesizliklerine yol açıyor. Aşırı sıvı kaybı tansiyon düşüklüğüne ve dalgalanmalara neden oluyor. Sıvı, elektrolit dengesizlikleri ve tansiyon sorunları bayılmalara, altta yatan kalp hastalıklarının tetiklenmesiyle sonuçlanabiliyor. Kalp hastalıkları için tanımlanan birçok risk faktörü bulunuyor. Bunların başında, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve ailesel yatkınlık geliyor.