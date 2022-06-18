Artan sıcak havalar kalp sağlığını bozuyor! İşte sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Yükselen hava sıcaklıkları, vücut dengesini bozuyor. Sıvı kayıpları ve uygusuz egzersiz biçimler özellikle de kalp hastalarını zorluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz aylarında kalp ve damar sağlığını koruma yolları hakkında önemli bilgiler veriyor.
HASTALAR RİSK ALTINDA
Yaz aylarında yaşanan aşırı terleme ve sıvı kaybı, kanda bazı mineral ve elektrolit dengesizliklerine yol açıyor. Aşırı sıvı kaybı tansiyon düşüklüğüne ve dalgalanmalara neden oluyor. Sıvı, elektrolit dengesizlikleri ve tansiyon sorunları bayılmalara, altta yatan kalp hastalıklarının tetiklenmesiyle sonuçlanabiliyor. Kalp hastalıkları için tanımlanan birçok risk faktörü bulunuyor. Bunların başında, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve ailesel yatkınlık geliyor.
BOL BOL SU İÇİLMELİ
Potasyum ve magnezyumdan zengin gıdaların (koyu yeşil yapraklı sebzeler, muz, kayısı, patates ve üzüm) tüketilmesi ve günde ortalama 3 litre su içilmesi kalbi güçlendiriyor. Tedavi kalp hastalığının türüne göre değişiyor. Uzm. Dr. Başar, "Öncelikle ilaç tedavileri uygulanır. Fakat kalp krizleri gibi hayati durumlarda acil kalp anjiyografisi yapılması gerekir. Tıkanan kalp damarı balon ve stentler kullanılarak açılarak, kalp kasının yeniden sağlıklı bir şekilde kanlanmasını sağlar" diyor.